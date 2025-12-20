Zelensky | vertice a Miami tra Stati Uniti Ucraina e Russia

ABBONATI A DAYITALIANEWS La proposta di Washington. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto che Washington avrebbe avanzato l’idea di un incontro trilaterale tra Stati Uniti, Ucraina e Russia, da tenersi a Miami. La proposta, secondo quanto riferito, mira a creare un nuovo spazio di confronto diretto tra le parti coinvolte nel conflitto. L’incontro. Zelensky ha spiegato di aver compreso che il formato ipotizzato prevede la presenza di Kiev, Washington e Mosca, lasciando aperta la possibilità di un coinvolgimento più ampio. In particolare, anche i Paesi europei potrebbero partecipare, sebbene il loro ruolo non sia stato ancora definito nei dettagli. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

