Gli Stati Uniti hanno negato i visti a cinque europei tra cui l’ex commissario Breton

Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato il rifiuto del visto a cinque personalità europee, tra cui Thierry Breton, ex commissario Ue al Mercato interno. La decisione riguarda figure coinvolte nella promozione di normative più rigorose per i contenuti sulle piattaforme digitali. La misura riflette le tensioni tra Stati Uniti e Europa su regolamentazione e sicurezza nel settore tecnologico.

Il Dipartimento di Stato americano ha fatto sapere che intende negare il visto d’ingresso a cinque personalità europee, tra cui l’ex commissario Ue al Mercato interno Thierry Breton, impegnate nella promozione di una regolamentazione più stringente dei contenuti sulle piattaforme tecnologiche. Le misure rientrerebbero in un pacchetto di sanzioni motivate dal giudizio dell’amministrazione americana sulle iniziative portate avanti dai cinque europei, definite come una forma di «censura» contro le opinioni a cui si oppongono e considerate «dannose per gli interessi americani». «Questi attivisti radicali e queste ONG armate hanno promosso misure repressive da parte di Stati stranieri, prendendo di mira utenti e aziende americane», ha dichiarato il Segretario di Stato Marco Rubio in una nota. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

