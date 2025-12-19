Gli Stati Uniti sospendono la lotteria dei visti dopo l’attacco alla Brown university

Gli Stati Uniti hanno sospeso temporaneamente la lotteria dei visti in seguito all’attacco alla Brown University. L’amministrazione Trump ha deciso di rivedere il programma, coinvolto in un caso di grave violenza che ha scosso l’ateneo e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e l’efficacia delle procedure di ammissione. La misura mira a garantire maggiori controlli e a tutelare studenti e cittadini coinvolti.

© Internazionale.it - Gli Stati Uniti sospendono la lotteria dei visti dopo l’attacco alla Brown university L’amministrazione Trump ha annunciato la sospensione della cosiddetta “lotteria dei visti”, un programma di cui aveva beneficiato l’uomo, di nazionalità portoghese, sospettato di aver ucciso due studenti della Brown university. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it Leggi anche: Stati Uniti, spari alla Brown University di Providence. “Diverse persone colpite” Leggi anche: Stati Uniti, sparatoria alla Brown University: due studenti uccisi e diversi feriti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sparatorie a Brown e MIT, trovato morto il sospetto. Trump sospende lotteria green card; Sparatoria Brown University, Trump sospende programma lotteria green card; Sparatorie a Brown e MIT, trovato morto il sospetto. Trump sospende la lotteria per la green card; Sparatoria alla Brown University, morto suicida il sospettato: Claudio Valente sarebbe anche il killer del prof del Mit. Gli Stati Uniti sospendono la lotteria dei visti dopo l’attacco alla Brown university - L’amministrazione Trump ha annunciato la sospensione della cosiddetta “lotteria dei visti”, un programma di cui aveva beneficiato l’uomo, di nazionalità portoghese, sospettato di aver ucciso due stude ... internazionale.it

Trump sospende la lotteria dei visti dopo l'attentato alla Brown University - Il capo della sicurezza interna degli Stati Uniti Kristi Noem ha ordinato ieri la sospensione della lotteria per i Diversity Visa (programma annuale per l'immigrazione negli Usa, ndr) dopo aver dichia ... ansa.it

Sparatorie Brown University e MIT, Trump sospende la lotteria per la green card - Donald Trump ha sospeso il programma di lotteria per la green card, che ha permesso al sospettato delle sparatorie alla Brown University e al MIT di entrare negli Stati Uniti. msn.com

la Repubblica. . "Gli Stati Uniti hanno la loro politica. Per ora non ci vedono nella Nato. Tutto nella vita è provvisorio, forse in futuro la situazione cambierà. Forse qualcuno capirà che un esercito ucraino forte rafforza la Nato, e non viceversa". Così il presidente - facebook.com facebook

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nel suo discorso televisivo alla nazione, ha rivendicato il merito di "aver rimesso in piedi" un'economia disastrosa, ereditata dall'amministrazione precedente. "Ho ereditato un disastro e l'ho riparato", ha detto Trump x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.