Gli rubano l’automobile e lui perde le staffe | preso

Un uomo di Azzano San Paolo ha perso la calma dopo che gli hanno rubato l’auto. In preda alla rabbia, si è steso in strada e ha cercato di aggredire i carabinieri intervenuti sul posto. La scena è diventata tesa, ma alla fine i militari sono riusciti a bloccarlo.

IL CASO. Gli avevano preso l’auto, l’uomo ha perso il controllo: prima si steso in mezzo alla strada e poi ha aggredito i carabinieri che sono intervenuti ad Azzano San Paolo. Si è lanciato tra le auto che passavano in via Piave ad Azzano San Paolo, per poi stendersi in mezzo alla strada. E, quando i carabinieri del Radiomobile di Bergamo si sono avvicinati per cercare di farlo spostare (ed evitare che fosse investito), ha colpito il primo con due pugni al volto (10 giorni di prognosi), continuando a scalciare e colpendo anche il collega (9 giorni di prognosi). Ha poi danneggiato il tergicristallo dell’auto di servizio (per questo fatto è stato denunciato a piede libero). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

