Caos Fiorentina Dzeko perde le staffe | le parole a fine gara fanno rumore
L’AEK Atene espugna il Franchi per 0-1 e condanna Vanoli alla prima sconfitta sulla panchina toscana. L’Aek Atene vince grazie al gol di Gavinovic e scavalca i toscani in classifica. Secondo ko consecutivo per la viola in Europa, che cerca ormai la vittoria da più di un mese (dal 23 ottobre, il 3-0 sul Rapid Vienna). A fine partita è arrivato il duro sfogo di Edin Dzeko ai microfono di Sky verso i tifosi. Dzeko durissimo a fine partita. A fine partita ai microfoni di Sky, è arrivato il duro sfogo di Edin Dzeko diretto alla tifoseria viola, complice a detta del bosniaco di aver creato un clima insostenibile per i giocatori: “Possiamo dire anche che facciamo cagare, Magari non ci meritiamo questa maglia. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
