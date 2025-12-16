basta sprecare soldi i cinesi investano e xi perde le staffe

Le recenti tensioni economiche in Cina hanno acceso i riflettori sulla gestione degli investimenti e sulla stabilità finanziaria del paese. Dopo la riunione dei leader del Partito Comunista, emergono nuove questioni che coinvolgono direttamente Xi Jinping, il quale si trova sotto pressione per affrontare una crisi che potrebbe minacciare il futuro dell’economia cinese.

Adesso qualcuno dovrà dare spiegazioni. A Xi Jinping. Sono passate solo poche ore dalla riunione dei massimi dirigenti del partito comunista cinese per tentare di raddrizzare una situazione potenzialmente letale per l’economia del Dragone. E pare proprio che il leader cinese stavolta abbia perso le staffe. La caduta senza fine degli investimenti in Cina, sia di piccola, media o grande taglia, sta innervosendo sempre di più il presidente della Repubblica popolare. Non è possibile tallonare gli Stati Uniti e tenere testa all’India se in casa le cose non vanno come dovrebbero. Ovvero se il mercato non tira e i cinesi non comprano, non spendono, non investono. Formiche.net

