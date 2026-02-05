Olimpiadi Milano Cortina 2026 il programma completo di oggi | discipline eventi orari italiani in gara e speranze di medaglia per gli Azzurri

Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 entrano nel vivo. A girare il palinsesto ci sono le gare di curling, l’hockey su ghiaccio femminile e le prime qualificazioni nello snowboard big air. La giornata promette emozioni e speranze per gli italiani, che sperano in medaglie e risultati importanti.

Dopo i primi appuntamenti che hanno aperto ufficiosamente i Giochi, le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 entrano nel vivo con il programma di giovedì 5 febbraio, una giornata ricca di gare tra curling, hockey su ghiaccio femminile e le prime qualificazioni nello snowboard big air. Spazio anche agli Azzurri, protagonisti soprattutto nel doppio misto di curling e nel torneo femminile di hockey. Ecco la guida completa al Day-2: chi sono gli italiani in gara, quali sono le prime ambizioni di medaglia e il calendario integrale degli eventi. Gli italiani in gara il 5 febbraio a Milano Cortina 2026.

