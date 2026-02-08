Questa domenica segna il debutto degli italiani ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Gli atleti nazionali scendono in pista per le prime gare, tra cui la discesa libera femminile, lo slalom gigante parallelo di snowboard, lo slittino maschile e i 5000 metri di pattinaggio velocità maschile. La giornata si presenta ricca di sfide e attese, con gli italiani pronti a farsi valere davanti al pubblico di casa.

AGI - Nella prima domenica dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, riflettori puntati sulla discesa libera femminile ma anche sullo slalom gigante parallelo dello snowboard, sullo slittino maschile e sui 5000 metri maschili di pattinaggio velocità. Questi gli azzurri in gara oggi:. ore 9: snowboard, slalom gigante parallelo donne (qualificazioni: Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle - a Livigno);. ore 9.30: snowboard, slalom gigante parallelo uomini (qualificazioni: Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March - a Livigno);. ore 11.30: sci alpino, discesa libera donne (Federica Brignone, Nicol Delago, Sofia Goggia, Laura Pirovano - a Cortina d'Ampezzo);. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi. Orari e programma

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Gli italiani in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 scendono in pista già oggi.

#Milano-Cortina 2026 || Oggi, giovedì 5 febbraio, gli italiani scendono in pista alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

L’ENORME SFIDA INGEGNERISTICA dietro le OLIMPIADI

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, venerdì 6 febbraio; Gli italiani in gara oggi, 7 febbraio, alle Olimpiadi Milano Cortina: programma, orari, medaglie e podi; Goggia e Brignone, la staffetta del biathlon, Fischnaller e Ghiotto: gli azzurri in gara oggi; Milano-Cortina, tutti gli italiani in gara per disciplina | Spedizione record: dai rientri di Brignone e….

Gli italiani in gara oggi, 8 febbraio, alle Olimpiadi Milano Cortina: programma, orari, medaglie e podiDopo le tre medaglie di ieri, una per colore, l'Italia oggi sogna: chance di medaglia dalla libera donne, dallo skiathlon, dal biathlon, dallo snowboard, dallo slittino (Dominik Fischnaller 3° dopo 2 ... msn.com

Olimpiadi Milano Cortina, il programma: da Constantini-Mosaner a Guignard-Fabbri, gli italiani in gara oggiIn attesa della cerimonia d'apertura di questa sera, il dettaglio del programma della prima giornata. Italiani in gara nel curling doppio misto e pattinaggio di figura. ilmattino.it

Le Olimpiadi sono iniziati. Ieri la sfilata degli atleti e dei tecnici anche a Cortina con Nicola Drocco tra gli italiani. Gli azzurri allenati dall'albese nello skeleton gareggeranno da giovedì 12 a domenica 15. https://www.gazzettadalba.it/2026/02/lalbese-nic facebook

#Olimpiadi programma sabato 7 febbraio: italiani in gara oggi, possibili medaglie, orario gare a Milano-Cortina x.com