Quando gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi 5 febbraio | orari esatti tv programma streaming

Oggi, giovedì 5 febbraio, gli italiani scendono in pista alle Olimpiadi di Milano Cortina. A 24 ore dalla cerimonia di apertura, atleti italiani si preparano a conquistare medaglie in diverse discipline. Gli orari delle gare, la tv e lo streaming sono già disponibili, e gli appassionati seguono con attenzione ogni mossa dei loro rappresentanti.

Oggi, giovedì 5 febbraio, gli italiani saranno protagonisti delle competizioni nella rassegna a Cinque Cerchi, a 24 ore dalla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La compagine del Bel Paese sarà protagonista nel doppio misto di curling, nell’ hockey su ghiaccio femminile, nelle qualificazioni del big air maschile di snowboard, negli allenamenti di salto con gli sci e nelle prove cronometrate di sci alpino e slittino. Nella seconda prova cronometrata della discesa maschile di sci alpino, che scatterà alle ore 11.30 sulla Pista Stelvio di Bormio, saranno al via Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Mattia Casse e Christof Innerhofer. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (5 febbraio): orari esatti, tv, programma, streaming Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Quando gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (4 febbraio): orari esatti, tv, programma, streaming Gli italiani in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 scendono in pista già oggi. A che ora gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (4 febbraio): orari esatti, tv, programma, streaming Questa mattina gli italiani si preparano a scendere in pista, anche se le gare ufficiali non sono ancora iniziate. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, giovedì 5 febbraio; Australian Open, Sinner affronta Shelton e Musetti cerca l’impresa contro Djokovic: quando giocano gli…; Quando gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (4 febbraio): orari esatti, tv, programma, streaming; Ranking Atp, Alcaraz perderà 500 punti su Sinner: la classifica aggiornata. Diabete. Gli italiani ‘pensano’ di conoscerlo. Ma non si sentono a rischio, anche quando lo sonoSaranno presentati al congresso della Società Italiana di Diabetologia a Bologna i risultati dell’indagine di Gfk Eurisko, condotta per conto della SID, ‘Gli italiani e il diabete: le conoscenze e la ... quotidianosanita.it Australian Open 2026, non solo Sinner: tutti gli italiani in campo e quando giocanoMartedì 20 gennaio debutta sulla Rod Laver Arena di Melbourne il campione in carica: affronterà il francese Gaston. In campo anche Musetti, Darderi, Sonego e Nardi nel maschile, mentre fra le donne ... lettera43.it I tennisti italiani hanno studiato per le Olimpiadi di Milano Cortina #WinterSport #MilanoCortina2026 #Olympics #Olimpiadi #Tennis facebook I tennisti italiani hanno studiato per le Olimpiadi di Milano Cortina #WinterSport #MilanoCortina2026 #Olympics #Olimpiadi #Tennis x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.