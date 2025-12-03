Mattarella | L’inclusione delle persone con disabilità è misura di civiltà Pregiudizi e stereotipi ostacolano la piena partecipazione alla vita della comunità

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scopri altri approfondimenti

Leggi l'articolo https://www.cronachedellacampania.it/2025/11/mattarella-a-pompei-incontro-con-i-giovani-del-tulipano/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook #Mattarella #Pompei #Giovani #Inclusione #Cultura - facebook.com Vai su Facebook

+++ #PapaLeoneXIV rientrato a #Roma dal viaggio apostolico in #Turchia e #Libano. Il saluto del presidente #Mattarella: "Mediterraneo torni crocevia di #dialogo e #pace" Il messaggio del Capo dello Stato al #Papa: "Santità, al rientro dal Suo viag Vai su X

Mattarella: “Il livello di civiltà di un popolo si misura anche dalla capacità di assicurare alle persone con disabilità inclusione, pari opportunità, diritti e ... - Di seguito riportiamo (con grassetti nostri, ndr) le dichiarazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata internazionale per i diritti delle persone con ... disabili.com scrive

Mattarella, includere gli anziani e sostenere i caregiver - "L'inclusione appropriata delle persone anziane, spesso monofamiliari, è una delle sfide contemporanee per una società solidale che non li ritenga beneficiari passivi ma motori di trasmissione di ... Come scrive ansa.it

Mattarella all'università di Baku, oggi termina la visita in Azerbaijan - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato all'università Ada di Baku dove inaugura alcune nuove facoltà in collaborazione con cinque atenei italiani. Segnala ansa.it

Mattarella: “Le difficoltà della sanità pubblica sono un ostacolo al diritto alla salute” - "Alla base, come dovere delle istituzioni e nelle attese degli italiani, si colloca il diritto alla salute che la nostra Costituzione definisce diritto universale. Segnala repubblica.it

Mattarella: Ue ha carte in regola per restare protagonista - "L'Europa dispone di risorse umane e materiali straordinarie, ampiamente consistenti e di grande qualità. Scrive ilgiornale.it

Guerre: Mattarella, rispetto alle vittime ricordare che “non di numeri si tratta ma di persone” - “La Prima guerra mondiale lasciò sul terreno almeno 16 milioni di morti, la metà dei quali civili, oltre a venti milioni di feriti e mutilati. Da agensir.it