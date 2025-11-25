Gli studenti come sentinelle contro le barriere architettoniche si conclude il progetto al liceo Galilei
Felicità, disabilità, pregiudizi, barriere architettoniche e sociali, convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, cultura dell’inclusione e della responsabilità sociale: sono i temi affrontati per tre giorni da oltre cento studentesse e studenti coinvolti nel progetto “Sentinella di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
