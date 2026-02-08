Giustizia minorile Bari il report 2026 | allarme violenza e reati in aumento del 42%

La giustizia minorile di Bari segnala un aumento del 42% dei reati tra i giovani nel report 2026. L’ultimo dato preoccupa, soprattutto considerando il recente incremento di episodi di violenza tra i ragazzi, che si registra ormai da diversi anni. Le autorità non nascondono la loro preoccupazione e cercano soluzioni per arginare questa crescita.

La violenza tra i giovani è uno dei temi degli ultimi anni, soprattutto dopo il periodo della pandemia. D’altronde, come diversi studi dimostrano, sono proprio i giovani ad aver sofferto di più in un periodo in cui sono stati costretti a non avere rapporti sociali. Andando a vedere i dati relativi alla giustizia minorile, presenti nel report pubblicano in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario a Bari, si evince che, nel distretto di riferimento, si registra “un allarmante aumento di atti aggressivi di conclamata violenza, alcuni dei quali hanno visto i minori autori di atti efferati”. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

