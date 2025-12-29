Il Prefetto Di Bari | Violenza minorile è tema nazionale è la sfida del 2026

Il Prefetto di Bari ha sottolineato come la violenza minorile rappresenti una sfida di rilevanza nazionale, evidenziando l’importanza di un approccio coordinato e strategico per affrontare questa problematica entro il 2026. La questione richiede attenzione e interventi mirati, coinvolgendo istituzioni e comunità per garantire un ambiente più sicuro per i giovani. Un impegno condiviso che deve diventare priorità per l’intero Paese.

Tempo di lettura: < 1 minuto “La violenza minorile è un tema che va ascritto in una logica nazionale. Quello che sta emergendo, come anche nell’ultimo caso, è che c’è sempre un motivo futile, futilissimo. Molti richiedono un presidio, ma noi dobbiamo avere tanti alleati che sono le famiglie, le associazioni, che già fanno molto”. Così il prefetto di Napoli, Michele di Bari, a margine della conferenza di fine anno, parlando del tema della violenza minorile che nei giorni scorsi ha registrato a Napoli, nel quartiere ‘bene’ di Chiaia, un nuovo episodio. “Il caso eclatante ci dà uno scossone – ha sottolineato – e lì dobbiamo essere ancora più presenti, ma la direzione di marcia è quella giusta e per essere ancora più giusta ha bisogno di un’azione da parte di tutti sul piano sociale, educativo e della testimonianza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Prefetto Di Bari: “Violenza minorile è tema nazionale, è la sfida del 2026” Leggi anche: Sistema industriale Spazio sud: a Bari la prossima convention nazionale In primavera 2026 Leggi anche: Rivolta nel carcere minorile di Bari: sei condannati La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Accoltellato a Chiaia, il prefetto intensifica i controlli nell'area della movida; Il 18enne accoltellato a Napoli, l'aggressione per vecchie ruggini: 4 minorenni fermati per tentato omicidio. Accoltellato a Chiaia, il prefetto intensifica i controlli nell'area della movida - In relazione al «grave episodio di violenza verificatosi nella notte del 27 dicembre in via Bisignano, nel quartiere Chiaia, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, esprime vivo apprezzamento per ... msn.com

Violenza a Quarto e San Giorgio a Cremano: riunione in prefettura - Nel pomeriggio odierno, convocata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è svolta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica cui hanno partecipato l’Assessore alla ... ilmattino.it

Spaccio e violenze vicino alla stazione, il prefetto rafforza la vigilanza - Tanti piccoli episodi che si accumulano da tempo, denunciati dai residenti e da chi frequenta le vie tra la stazione centrale e l'area dell'università. rainews.it

#Napoli- Oggi il Prefetto Michele di Bari, presso il Palazzo di Governo, incontrerà i rappresentanti degli organi di informazione per la presentazione del bilancio. #Cronaca #Evento #Prefetto #Bilancio #Presentazione #NanoTV - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.