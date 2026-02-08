La campagna per il referendum si infiamma, con i sostenitori del No che cercano di radicalizzare lo scontro. I partiti e i comitati si sono mossi in modo deciso, spingendo su posizioni dure e spesso accese. Intanto, la discussione diventa sempre più tesa, con poche possibilità di dialogo costruttivo. La

Radicalizzare lo scontro. Queste appaiono le parole d’ordine che guidano i partiti e i comitati che sostengono il No. Lo si evince dalla comunicazione, piena di grida e di infondate minacce che avvertono sulla fine della democrazia e sull’abbattimento della Costituzione se vincesse il Sì. Fino al punto che anche il Presidente Sergio Mattarella è trascinato nella guerra elettorale con accuse dirette e indirette con, da ultimo, Il fatto quotidiano che lo associa alla Meloni in una non meglio definita attività di contrasto ai “firmatari ritardatari” ossia quelli che hanno raccolto le firme per il referendum mentre la procedura era di fatto conclusa. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Giustizia, il referendum su Schlein e la “caciara istituzionale”. Il graffio liberale di Sterpa

