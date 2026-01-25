I “pessimi maestri” sono testimonial referendari che, nel panorama politico e sociale, assumono un ruolo di guida in determinati ambiti. Spesso, sono figure che influenzano l’opinione pubblica attraverso posizioni discutibili o poco condivise. Nel ritratto di Sterpa, si evidenzia un’immagine liberale di questi individui, sottolineando come il loro esempio possa plasmare comportamenti e convinzioni all’interno di gruppi sociali specifici.

In ogni gruppo sociale alcuni individui riescono ad avere un ruolo guida in specifici settori e così a loro si rivolgono tutti gli altri ogni qualvolta ve ne sia la necessità. Queste élite di cui fanno parte anche gli intellettuali – quelli che nella vita pensano per lavoro – sono tante e diverse nelle nostre società complesse e ognuna fornisce il proprio contributo nel campo in cui si impegna: una parzialità tipica dell’era della specializzazione. La politica, non a caso, si affida spesso a professionisti per le questioni più tecniche, ma gli stessi elettori guardano agli intellettuali per capire cosa fare. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Chi sono i “pessimi maestri”, testimonial referendari. Il ritratto liberale di Sterpa

Servono nuovi “luoghi aperti” dove far nascere le idee. Il taccuino liberale di SterpaIn un’epoca in cui i luoghi di confronto e riflessione sembrano scomparsi, diventa urgente ripensare gli spazi dedicati alle idee.

Tutte le debolezze dei “bloccatori” di riforme. L’antidoto (liberale) di SterpaI “bloccatori” di riforme sono figure che, negli ultimi anni, hanno reso comune l’arte di fermare proposte di cambiamento.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Un Board of Peace senza Peace; Panovski: Non importa quanto siano pessimi i respiratori, in alcuni paesi salvano vite umane; Il pilota della Red Bull è stato licenziato all'inizio della stagione, ha corso solo in due gare, ma ha avuto risultati terribili; Le vendite dei primi due The Witcher sono state svelate da CD Projekt RED: sono più di quanto potreste pensare.

Pessimi in tutti gli aspetti, non ci sono altre parole! DITECI LA VOSTRA! #ForzaNapoliSempre #sscnapoli #nolapartenopea #CopenaghenNapoli #ChampionsLeague - facebook.com facebook

Le parole di Zelensky contro l'Europa sono un pessimo presagio in vista del trilaterale in programma domani ad Abu Dhabi con russi e americani. Pessimo presagio per l'Ucraina. x.com