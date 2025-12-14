Servono nuovi luoghi aperti dove far nascere le idee Il taccuino liberale di Sterpa

In un’epoca in cui i luoghi di confronto e riflessione sembrano scomparsi, diventa urgente ripensare gli spazi dedicati alle idee. Il taccuino liberale di Sterpa evidenzia la necessità di nuovi “luoghi aperti” che favoriscano il dialogo e la crescita del pensiero, recuperando la funzione fondamentale di stimolare la riflessione collettiva in un mondo in rapido cambiamento.

Quel mondo fatto di tanti e diversi luoghi di riflessione nei quali si è costruito il pensiero umano nei secoli semplicemente non c’è più. Alcuni se ne accorgono solo ora perché La Repubblica e La Stampa non saranno più di proprietà di imprenditori italiani: è come accorgersi che è inverno perché è chiuso lo stabilimento balneare. Non è solo il mercato europeo, bellezza: siamo in un cambiamento più profondo. Un’idea ha bisogno di luoghi in cui formarsi e dispiegarsi nel rapporto con l’altro e con la realtà. Luoghi fisici abitati dai corpi e luoghi immateriali frequentati dai pensieri e dalle riflessioni. Formiche.net

