Sport comasco in lutto | addio a Stefano Tete Pozzi l’uomo che ha insegnato a nuotare alla città

Il mondo dello sport comasco si stringe in lutto per la scomparsa di Stefano “Tete” Pozzi, figura amata e stimata. Con il suo entusiasmo e dedizione, ha insegnato a nuotare a generazioni di cittadini, lasciando un segno indelebile nella comunità. La sua memoria rimarrà viva nei ricordi di chi lo ha conosciuto e apprezzato.

Como lo chiamava “Tete”. E a volte basta un soprannome, detto con affetto, per capire quanto una persona sia stata di tutti. Stefano Pozzi, per il mondo della piscina di viale Geno e per lo sport comasco, era questo: una presenza familiare, una voce riconoscibile, un sorriso capace di arrivare. Quicomo.it Como in lutto, addio al grande Stefano Tete Pozzi: dalla pallanuoto alla pallavolo trasformava lo sport in magia - Aveva compiuto 59 anni lo scorso ottobre e da due stava combattendo contro una malattia che non gli ha lasci ... comozero.it Sport comasco in lutto, è morto Stefano “Tete” Pozzi - Il suo nome era Stefano, ma tutti lo conoscevano come "Tete". espansionetv.it

