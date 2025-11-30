Addio a Luigi Mazza socio dello storico Gran Bar in centro città

Lutto a Novara e a Trecate: a 58 anni si è spento Luigi Mazza, barista, da anni socio dello storico "Gran Bar" in centro a Novara. Mazza, trecatese, era molto conosciuto in città e ha continuato il suo lavoro fino al mese di ottobre quando per l'aggravarsi della malattia è stato ricoverato al. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

