Giulia Lollobrigida | La medaglia di Francesca? Un sogno diventato realtà

Giulia Lollobrigida sorride mentre parla della medaglia di Milano Cortina 2026. Spiega che il risultato arriva dopo anni di impegno e lavoro di famiglia. Tra riti scaramantici e emozioni, racconta come tutto sia diventato un sogno che si avvera. La sorella della campionessa si mostra orgogliosa e felice, pronta a sostenere ancora di più Francesca per le prossime sfide.

Tra riti scaramantici e sorrisi emozionati, la sorella di Francesca Lollobrigida spiega il lavoro "di famiglia" che ha portato alla medaglia di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giulia Lollobrigida: "La medaglia di Francesca? Un sogno diventato realtà"

