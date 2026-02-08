Giulia Lollobrigida | La medaglia di Francesca? Un sogno diventato realtà

Da gazzetta.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giulia Lollobrigida sorride mentre parla della medaglia di Milano Cortina 2026. Spiega che il risultato arriva dopo anni di impegno e lavoro di famiglia. Tra riti scaramantici e emozioni, racconta come tutto sia diventato un sogno che si avvera. La sorella della campionessa si mostra orgogliosa e felice, pronta a sostenere ancora di più Francesca per le prossime sfide.

Tra riti scaramantici e sorrisi emozionati, la sorella di Francesca Lollobrigida spiega il lavoro "di famiglia" che ha portato alla medaglia di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

