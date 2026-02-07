Speranze di medaglia per la pattinatrice Francesca Lollobrigida e per il discesista Dominik Paris

Oggi Milano e Cortina vivono il primo vero momento delle Olimpiadi Invernali. La discesa libera maschile di sci alpino apre la giornata, con quattro italiani in gara, tra cui Dominik Paris, grande atteso. La competizione si preannuncia emozionante, mentre gli atleti puntano alle prime medaglie dell’edizione 2026.

I l programma odierno delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026  entra nel vivo. Nel corso della giornata verranno assegnate le prime cinque medaglie, a cominciare dalla discesa libera maschile di sci alpino (dove l’Italia schiera quattro atleti: Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Dominik Paris e Florian Schieder). Medaglie anche dallo sci di fondo, a Tesero, in provincia di Trento, con lo skiathlon femminile. Milano Cortina 2026 tra bidet, pasta e “casette” di montagna: alla scoperta del Villaggio Olimpico X Leggi anche › Milano Cortina 2026, Kirsty Coventry: «Il podio sia l’unica conquista, lo sport non è politica» In serata, ci sono in programma le finali nel pattinaggio di velocità (3. 🔗 Leggi su Iodonna.it

