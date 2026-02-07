Oggi Milano e Cortina vivono il primo vero momento delle Olimpiadi Invernali. La discesa libera maschile di sci alpino apre la giornata, con quattro italiani in gara, tra cui Dominik Paris, grande atteso. La competizione si preannuncia emozionante, mentre gli atleti puntano alle prime medaglie dell’edizione 2026.

I l programma odierno delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 entra nel vivo. Nel corso della giornata verranno assegnate le prime cinque medaglie, a cominciare dalla discesa libera maschile di sci alpino (dove l’Italia schiera quattro atleti: Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Dominik Paris e Florian Schieder). Medaglie anche dallo sci di fondo, a Tesero, in provincia di Trento, con lo skiathlon femminile. Milano Cortina 2026 tra bidet, pasta e “casette” di montagna: alla scoperta del Villaggio Olimpico X Leggi anche › Milano Cortina 2026, Kirsty Coventry: «Il podio sia l’unica conquista, lo sport non è politica» In serata, ci sono in programma le finali nel pattinaggio di velocità (3. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Speranze di medaglia per la pattinatrice Francesca Lollobrigida e per il discesista Dominik Paris

Dominik Paris si prepara a scendere in pista a Milano-Cortina.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, le speranze di medaglia dell’Italia oggi. Borsino e percentuali 7 febbraioSPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA OLIMPIADI 2026 (7 FEBBRAIO) SCI ALPINO Ore 11.30: discesa maschile (Bormio) E' la nostra gara tabù. L'unico azzurro ad aver ... oasport.it

Milano Cortina, tutte le speranze di medaglia per l'Italia: una spedizione ambiziosa per andare a caccia di recordA pochi giorni dalla cerimonia d'apertura, andiamo a scoprire insieme le ambizioni della spedizione italiana ai Giochi di Milano Cortina 2026. La squadra italiana che si ... neveitalia.it

Sabato, ore 11.30: arriveranno dalla gara più veloce dello sci alpino le prime medaglie dei Giochi invernali. C’è stata solo una vittoria azzurra nella storia, a Oslo 1952. In giornata toccherà anche a Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità: fare meglio facebook

Tra le azzurre pronte a conquistare Milano Cortina c’è anche la tuscolana Francesca Lollobrigida, due volte medagliata a Pechino 2022 #MilanoCortina2026 #WinterSports #Olympics #Olimpiadi #Lollobrigida x.com