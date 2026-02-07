La pattinatrice italiana Francesca Lollobrigida sorprende tutti vincendo la medaglia d’oro inaspettata ai Giochi Olimpici. Nonostante una stagione difficile, segnata da un’infezione virale, riesce a stabilire il nuovo record olimpico nei 3.000 metri. La sua determinazione e il suo talento hanno fatto la differenza sul ghiaccio.

Ha stabilito il nuovo record olimpico nei 3.000 metri, dopo una stagione difficile a causa di un'infezione virale La pattinatrice italiana Francesca Lollobrigida ha vinto a sorpresa la medaglia d’oro nei 3.000 metri del pattinaggio di velocità alle Olimpiadi invernali: ha staccato di parecchio le avversarie e stabilito il nuovo record olimpico, con un tempo di 3 minuti, 54 secondi e 28 centesimi (più di 2 secondi in meno del record precedente, un risultato notevole). Seconda e terza sono arrivate la norvegese Ragne Wiklund e la canadese Valerie Maltais. Il pattinaggio di velocità, o speed skating, è la disciplina in cui si gareggia pattinando intorno a una pista lunga 400 metri, e vince chi ci mette meno degli altri a percorrere la distanza di gara (in questo caso 3. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La medaglia d’oro inaspettata di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità

Approfondimenti su Francesca Lollobrigida

La pattinatrice italiana Francesca Lollobrigida conquista la medaglia d’oro nei 3000 metri di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Milano Cortina.

La prima medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina arriva grazie a Francesca Lollobrigida.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Francesca Lollobrigida

Argomenti discussi: Quanto guadagna chi vince una medaglia alle Olimpiadi Invernali 2026? Premi, bonus e differenze tra Paesi; Medaglie olimpiche e boom del valore dei metalli preziosi: quanto valgono; Le medaglie d'oro e d'argento delle olimpiadi non sono mai state così preziose: gli atleti vincitori di Milano-Cortina indosseranno le più costose nella storia dei Giochi; Stefania Constantini e Amos Mosaner, le partite più iconiche: imbattuti nel doppio misto tra Olimpiadi e Mondiali · Curling.

Super Francesca Lollobrigida, prima medaglia d’oro per l’ItaliaUna super Francesca Lollobrigida ha regalato all’Italia la prima medaglia d’oro delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026: la campionessa ha trionfato nei 3000 metri nel giorno del suo trentacinqu ... sportal.it

La medaglia d’oro inaspettata di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocitàLa pattinatrice italiana Francesca Lollobrigida ha vinto a sorpresa la medaglia d’oro nei 3.000 metri del pattinaggio di velocità alle Olimpiadi invernali: ha staccato di parecchio le avversarie e ... ilpost.it

Congratulazioni a Francesca Lollobrigida per l’oro olimpico nei 3000 metri di pattinaggio di velocità, con record olimpico… nel giorno del suo compleanno! #ASRoma x.com

Francesca Lollobrigida strepitosa alle Olimpiadi! È medaglia d’oro Trionfa alle Olimpiadi 2026 e scrive una pagina indimenticabile dello sport azzurro. facebook