Un snowboarder è stato trovato senza vita in una zona fuoripista a Breuil-Cervinia. Il Soccorso alpino valdostano ha recuperato il corpo. L’incidente si è verificato in un’area non battuta, evidenziando i rischi legati alle attività in montagna. L’autorità indaga sulle cause dell’accaduto.

Uno snowboarder è stato ritrovato senza vita e recuperato dal Soccorso alpino valdostano a Breuil-Cervinia in una zona fuoripista. Le ricerche sono scattate in seguito alla segnalazione alla Centrale Unica del Soccorso-Cus di mancato rientro dell’uomo. Dalle verifiche effettuate dal personale degli impianti, dalle Forze dell’ordine e dal Sagf, l’uomo, ritrovato senza vita, risultava essere passato dagli impianti di Cretaz-La Torrette. A causa delle cattive condizioni climatiche, non è stato possibile far alzare in volo l’elicottero e sono stati allertati vigili del fuoco, 118 e la Guardia di finanza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Montagna, snowboarder trovato morto senza vita in fuoripista a Cervia

Leggi anche: Trovato in casa senza vita: “Morto da diversi giorni”

Leggi anche: Morto a 21 anni: trovato senza vita dal padre

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Incidenti in montagna, trovato morto l'escursionista veneto disperso dal 27 dicembre - Leggi su Sky TG24 l'articolo Incidenti in montagna, trovato morto l'escursionista veneto disperso dal 27 dicembre ... tg24.sky.it