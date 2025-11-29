Tarantini Time Quotidiano A Tursi, in provincia di Matera, questa mattina è stato trovato senza vita in caserma il comandante della stazione dei carabinieri di Tursi, il 31enne Marco Lomagistro, maresciallo dell’Arma, originario di Laterza (Taranto). S’ipotizza un suicidio con la pistola di ordinanza. Le indagini sono condotte dai colleghi del comando provinciale. Cordoglio è stato espresso da entrambi i sindaci, Salvatore Cosma di Tursi e Francesco Frigiola di Laterza, per la triste perdita e nei loro messaggi sono state messe in rilievo le doti umane e professionali del maresciallo. Il carabiniere era arrivato in servizio a Tursi di recente L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Giovane carabiniere trovato morto in caserma