Giovane carabiniere trovato morto in caserma
Tarantini Time Quotidiano A Tursi, in provincia di Matera, questa mattina è stato trovato senza vita in caserma il comandante della stazione dei carabinieri di Tursi, il 31enne Marco Lomagistro, maresciallo dell’Arma, originario di Laterza (Taranto). S’ipotizza un suicidio con la pistola di ordinanza. Le indagini sono condotte dai colleghi del comando provinciale. Cordoglio è stato espresso da entrambi i sindaci, Salvatore Cosma di Tursi e Francesco Frigiola di Laterza, per la triste perdita e nei loro messaggi sono state messe in rilievo le doti umane e professionali del maresciallo. Il carabiniere era arrivato in servizio a Tursi di recente L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Approfondisci con queste news
Due donazioni nel nome di Daniele Breganze, il giovane carabiniere morto in un tragico incidente nel 2024, in memoria del quale è nata un’associazione determinata a sostenere e supportare i più fragili. La Daniele Vive Aps nel corso del weekend è stata pre - facebook.com Vai su Facebook
San Severo, lutto cittadino per i funerali del giovane carabiniere sardo morto in un incidente - Sarà lutto cittadino a San Severo, in provincia di Foggia, il giorno delle esequie di Sebastiano Marrone, il giovane carabiniere sardo di 23 anni deceduto nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it
A San Severo l'addio a Sebastiano Marrone, il carabiniere 23enne morto in servizio. Nelle scuole un minuto di silenzio VIDEO - La bandiera tricolore e il cappello della divisa sovrastano la bara di Sebastiano Marrone, il giovane carabiniere sardo di 23 anni deceduto lungo la strada provinciale 109 che collega la cittadina ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it
Carabiniere morto nel Foggiano, funerali a Buddusò - Sarà lutto cittadino a San Severo (Foggia) il giorno delle esequie di Sebastiano Marrone, il giovane carabiniere sardo di 23 anni deceduto nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale 109 ... Secondo ansa.it