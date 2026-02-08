Giorno del Ricordo una mappa ricorda i luoghi dell' esodo dei profughi accolti a Verona

Questa mattina a Verona è stata presentata una nuova mappa che ricorda i luoghi dell'esodo dei profughi. L'iniziativa si inserisce nelle celebrazioni del 10 febbraio, il Giorno del Ricordo, e prevede una serie di appuntamenti di approfondimento. La mappa mostra i punti chiave del movimento di persone che, nel passato, hanno lasciato le proprie case e sono state accolte in città. Un modo per mantenere viva la memoria di quegli eventi e riflettere su quanto accaduto.

Anche nel 2026, per celebrare il 10 febbraio, il Giorno del Ricordo, è stato realizzato un calendario di momenti di riflessione e approfondimento, tra cui la presentazione della mappa "I luoghi dell'Esodo. La città dell'accoglienza" in collaborazione con l'Archivio Generale del Comune di Verona.

