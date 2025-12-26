Premio La Prima Pagina – Storia protagonista del 2025 ad Attilio Carbone | celebrazione oggi nel giorno simbolo della sua vita americana

Si è tenuta oggi, 26 dicembre 2025, la celebrazione ufficiale del riconoscimento “La Prima Pagina – Storia protagonista del 2025”, assegnato ad Attilio Carbone, storico conduttore del programma Melodie Italiane in onda su WGBB Radio, emittente radiofonica degli Stati Uniti d’America. Una data tutt’altro che casuale. Il 26 dicembre rappresenta infatti un giorno profondamente simbolico per Attilio Carbone: proprio il 26 dicembre 1961, 64 anni fa, ottenne la cittadinanza degli Stati Uniti d’America, suggellando ufficialmente quel percorso umano, culturale e professionale che lo avrebbe reso una delle voci più amate della comunità italoamericana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

