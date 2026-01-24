Giorno della Memoria il presidente De Pascale a Salsomaggiore | No ad ogni antisemitismo gli orrori della Shoah non siano solo un ricordo del passato
In occasione del Giorno della Memoria, il presidente De Pascale ha partecipato a Salsomaggiore a diverse iniziative, tra cui mostre, deposizioni di corone e incontri culturali. L'obiettivo è promuovere la memoria della Shoah e ribadire l’importanza di contrastare ogni forma di antisemitismo. Un momento di riflessione collettiva per ricordare gli orrori del passato e sensibilizzare sulle sfide del presente.
Mostre, deposizioni di corone, progetti artistici, presentazioni di libri e momenti di riflessione collettiva. A ottantun anni dall’apertura dei cancelli del campo di sterminio di Auschwitz, avvenuta il 27 gennaio 1945, la Regione Emilia-Romagna partecipa e sostiene un ampio calendario di.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Giorno della Memoria, seduta speciale del Consiglio comunale a Verona: «La Shoah non sia strumento di polemica»Il Consiglio comunale di Verona ha organizzato per il secondo anno consecutivo una seduta speciale in occasione del Giorno della Memoria, momento di riflessione e commemorazione delle vittime della Shoah.
Argomenti discussi: Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; Giorno della Memoria 2026; Giorno della Memoria, gli appuntamenti nei Comuni della città metropolitana per non dimenticare la Shoah; Le nuove ragioni della Memoria.
Giorno della Memoria 2026, la programmazione tv: speciali sulle reti Rai e MediasetGiorno della Memoria 2026 programmazione tv. Il 24 gennaio, su Rai Gulp, c'è il film d'animazione Anna Frank e il diario segreto. maridacaterini.it
Le iniziative in Emilia-Romagna per il giorno della memoria, de Pascale No a ogni antisemitismoLa Regione Emilia-Romagna partecipa e sostiene un ampio calendario di iniziative pubbliche dedicate al ricordo delle vittime della Shoah ... italpress.com
Programma eventi per la commemorazione del Giorno della Memoria 27 gennaio. Ritrovo ore 9.00 in Piazza Garibaldi, seguirà corteo. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare - facebook.com facebook
Nella giornata della memoria, alla Farnesina si discute di altro. @ItalyMFA @valentinivaler x.com
