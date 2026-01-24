Giorno della Memoria il presidente De Pascale a Salsomaggiore | No ad ogni antisemitismo gli orrori della Shoah non siano solo un ricordo del passato

In occasione del Giorno della Memoria, il presidente De Pascale ha partecipato a Salsomaggiore a diverse iniziative, tra cui mostre, deposizioni di corone e incontri culturali. L'obiettivo è promuovere la memoria della Shoah e ribadire l’importanza di contrastare ogni forma di antisemitismo. Un momento di riflessione collettiva per ricordare gli orrori del passato e sensibilizzare sulle sfide del presente.

