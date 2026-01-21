Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra | iniziative di solidarietà e sensibilizzazione

Il 25 gennaio si celebra la Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra, un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa malattia ancora presente in molte aree del mondo. Anche quest’anno, Santa Maria Capua Vetere partecipa con iniziative di solidarietà e informazione, contribuendo ad aumentare la consapevolezza su patologie spesso dimenticate ma ancora molto attuali.

Anche quest'anno Santa Maria Capua Vetere aderisce alla Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra, che si celebra domenica 25 gennaio, affiancandola alla Giornata Internazionale delle Malattie Tropicali Neglette, ricorrenze che pongono l'attenzione su patologie ancora oggi drammaticamente attuali

