Giornata internazionale della disabilità | il Ministero invita le scuole a promuovere iniziative di sensibilizzazione per il 3 dicembre NOTA

Orizzontescuola.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giornata internazionale delle persone con disabilità si celebra ogni anno il 3 dicembre. L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha istituito questa ricorrenza per promuovere l'inclusione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità in ogni ambito della vita politica, sociale, economica e culturale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Giornata Salute della Donna. Le inziative del ministero della Salute - Dal progetto "In seno alla salute" fino ai servizi dedicati alle donne dei telefoni verdi Aids e Ist. Riporta quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Internazionale Disabilit224 Ministero