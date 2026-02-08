giornata del ricordo cerimonia al parco

Vigarano Mainarda si prepara a ricordare le vittime delle foibe. Oggi si è tenuta una cerimonia al parco del paese, con la partecipazione di studenti e cittadini. La comunità si riunisce per non dimenticare e riflettere sulla tragedia, in vista delle iniziative che si terranno fino al 27 febbraio.

Vigarano Mainarda si prepara al ‘Giorno del Ricordo’ e organizza, dal 9 al 27 febbraio, momenti toccanti di riflessione per gli studenti, con incontri di approfondimento che esplorano la storia. Il primo appuntamento è lunedì, alle 11, al parco intitolato alle vittime delle Foibe con una cerimonia commemorativa che da quattro anni l’amministrazione comunale ha scelto di svolgere in un luogo dedicato. "Sin dal nostro insediamento abbiamo voluto onorare la memoria delle Vittime delle Foibe e dell’ esodo istriano, fiumano, dalmata e giuliano – spiega il sindaco Davide Bergamini – un tragico capitolo della storia per anni dimenticato e l’abbiamo fatto dedicando un luogo preciso del nostro territorio, un segno tangibile, che rimarrà per sempre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

