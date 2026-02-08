Giornalisti | è morta Angela Azzaro il cordoglio di Stampa Romana

È morta Angela Azzaro, giornalista romana di 59 anni. La notizia ha fatto subito il giro della redazione e di tutta la comunità giornalistica. L’Associazione Stampa Romana ha espresso il suo dolore con parole sentite, ricordando l’impegno e la passione di Azzaro per il mestiere. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dell’informazione capitolina.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "L'Associazione Stampa Romana esprime profondo cordoglio per la morte di Angela Azzaro" avvenuta oggi all'età di 59 anni. Caporedattrice di Liberazione, poi Vicedirettrice de Il Dubbio e de il Riformista, firma dell'Huffington Post, "Angela è stata sempre impegnata con passione, rigore, generosità e coraggio nelle battaglie per il lavoro, per i diritti, per la parità di genere, al fianco dei più deboli, contro ogni forma di abuso di potere. Stampa Romana si stringe ai suoi cari". Si legge in una nota di Stampa Romana.

