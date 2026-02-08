Angela Azzaro morta la giornalista e volto noto dei talk show | aveva 59 anni Grande dolore

È morta Angela Azzaro, giornalista e scrittrice nota per il suo impegno nella difesa dei diritti delle donne e delle minoranze. Aveva 59 anni. La notizia ha colpito molti, soprattutto chi la seguiva nei programmi televisivi dedicati all’attualità. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dell’informazione e del dibattito pubblico.

È morta la giornalista e scrittrice Angela Azzaro, impegnata nella lotta per i diritti delle donne e delle minoranze, volto noto nei programmi televisivi dedicati all'attualità e alla politica. In una nota il consigliere di Sinistra civica ecologista alla Regione Lazio, Claudio Marotta, esprime il proprio cordoglio: «È un grande dolore la scomparsa di Angela Azzaro. Il vuoto che lascia è quello delle voci capaci di tenere insieme intelligenza e umanità. Resta il suo sguardo ostinato sulla realtà, oltre le formule e senza compiacimenti. Un'attenzione rara per ciò che è fragile e vitale. 🔗 Leggi su Leggo.it

