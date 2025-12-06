Bormolini e Dalmasso doppio show dello snowboard azzurro

Sport.quotidiano.net | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mylin (Cina), 6 dicembre 2025 – Lo snowboard è uno spettacolo italiano:  quattro super podi in Cina. A Mylin  Maurizio Bormolini batte Benjamin Karl, Lucia Dalmasso supera Elisa Caffont in finale, Aaron March è terzo con Mirko Felicetti quarto. L’inizio della stagione in parallelo è a tinte quasi esclusivamente azzurre. Non poteva esserci inizio di stagione migliore per il Dream Team  della tavola guidato dal direttore tecnico C esare Pisoni, una squadra assoluta protagonista nelle ultime stagioni con vittorie a ripetizione, capace di siglare record su record, su ogni palcoscenico. Maurizio  Bormolini riparte dunque vincendo, dopo aver trionfato nella classifica generale della passata stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

