Bormolini e Dalmasso doppio show dello snowboard azzurro
Mylin (Cina), 6 dicembre 2025 – Lo snowboard è uno spettacolo italiano: quattro super podi in Cina. A Mylin Maurizio Bormolini batte Benjamin Karl, Lucia Dalmasso supera Elisa Caffont in finale, Aaron March è terzo con Mirko Felicetti quarto. L’inizio della stagione in parallelo è a tinte quasi esclusivamente azzurre. Non poteva esserci inizio di stagione migliore per il Dream Team della tavola guidato dal direttore tecnico C esare Pisoni, una squadra assoluta protagonista nelle ultime stagioni con vittorie a ripetizione, capace di siglare record su record, su ogni palcoscenico. Maurizio Bormolini riparte dunque vincendo, dopo aver trionfato nella classifica generale della passata stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
