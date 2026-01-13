Snowboard | Lucia Dalmasso in trionfo a Bad Gastein seconda vittoria stagionale per l’azzurra

Lucia Dalmasso si impone a Bad Gastein, conquistando la sua seconda vittoria stagionale nella Coppa del Mondo di snowboard parallelo. Dopo il successo a Mylin, l'azzurra conferma la sua costanza e competitività in questa disciplina, passando dal PGS al PSL. Un risultato che rafforza la sua posizione nella classifica generale e testimonia il suo continuo impegno nel circuito internazionale.

Da Mylin a Bad Gastein, dal PGS al PSL: arriva la seconda vittoria stagionale per Lucia Dalmasso nella Coppa del Mondo di snowboard parallelo. L'azzurra trova il trionfo numero quattro della carriera nel massimo circuito internazionale imponendosi in quel di Bad Gastein. Sulle nevi austriache giornata super per l'atleta classe 1997 nativa di Feltre: due perle tra quarti di finale e semifinali quando in successione supera in rimonta la campionessa del mondo Tsubaki Miki e una delle fuoriclasse della disciplina, l'elvetica Julie Zogg. L'ultimo atto è più semplice: la neerlandese Michelle Dekker parte meglio, ma nel ripido conclusivo la rimonta è devastante, con la rivale dell'azzurra che finisce per saltare una porta.

