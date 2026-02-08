Gimeno trascina le compagne al successo La squadra di Bastias corsara a Viareggio

La squadra di H.C. Emilia ha dominato la trasferta a Viareggio, battendo le avversarie con un secco 5-0. Gimeno ha guidato il gruppo, trascinando le compagne verso la vittoria. La partita si è chiusa senza grandi problemi, con i gol di Masetti, Iannaccone, Raffaelli, Brandi e Barsaglini. La squadra di Bastias si conferma in buona forma e ora punta alle prossime partite.

VIAREGGIO 0 H.C. EMILIA 5 VIAREGGIO: Masetti, Iannaccone, Raffaelli, Brandi, Barsaglini; Degl'Innocenti. All. Limena. H.C. EMILIA: Ganassi, Gimeno (2 gol) Ferrarini (1), Cerguta (2), Giardina; Cerchiari, De Francesco, De Gennaro, Parise. All. Bastias. Arbitro: Carparelli di Viareggio. Nel campionato femminile di hockey su pista, l'Hockey Club Emilia vince la sua prima gara stagionale (i tre punti che aveva in classifica erano per una vittoria a tavolino) e lo fa imponendosi in trasferta per 5 a 0 sul parquet del Viareggio Hockey. La squadra di mister Bastias gioca una partita volitiva, basata sul ritmo e la differenza iniziale la fa l'argentina Mavi Gimeno (foto) che realizza due importantissime reti nel primo tempo.

