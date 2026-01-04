Brignone ‘vede’ Milano Cortina 2026 | primo allenamento con le compagne di squadra

Federica Brignone inizia a prepararsi in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo il primo allenamento con le compagne di squadra, l'atleta italiana si concentra sui prossimi obiettivi sportivi, dimostrando impegno e determinazione. Questa fase rappresenta un passo importante nel percorso verso le competizioni più prestigiose, evidenziando la volontà di raggiungere risultati di rilievo in vista dell’appuntamento olimpico.

(Adnkronos) – Federica Brignone adesso fa sul serio e mette nel mirino le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, al via il prossimo 6 febbraio. La fuoriclasse azzurra dello sci alpino sta continuando il suo percorso di recupero dopo il brutto infortunio al ginocchio, per arrivare al meglio ai Giochi, e oggi è tornata ad allenarsi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Milano Cortina 2026, ecco i portabandiera: a Cortina Brignone e Mosaner, a Milano Fontana e Pellegrino

Leggi anche: Annunciati i 4 portabandiera dell’Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: c’è Federica Brignone, 2 olimpionici

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Brignone, alleanza con Goggia per Milano-Cortina: Della Mea, il giallo di Kranjska Gora. D’Antonio sceglie il Canada - Federica Brignone torna ad allenarsi anche in velocità, Goggia e compagno uno stimolo per Milano- sport.virgilio.it