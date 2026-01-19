Forzano la cassaforte e rubano l' incasso | furto da 60mila euro in un supermercato

Nella notte, un furto si è verificato presso il supermercato Conad di via Ilaria Alpi ad Azzano Decimo. I ladri hanno forzato la cassaforte e portato via un incasso stimato intorno ai 60.000 euro. Si tratta di un episodio che si inserisce in un contesto di ripetuti atti vandalici contro l’attività, suscitando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

Il fatto è avvenuto nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 gennaio ad Azzano Decimo. Si tratta del secondo colpo in pochi mesi. L'ultimo si è verificato nel mese di luglio Un altro colpo in piena notte all'interno di un supermercato di Azzano Decimo. Nel mirino dei ladri è finito il Conad di via Ilaria Alpi, già bersaglio di altri episodi simili nei mesi scorsi. Il furto è stato messo a segno nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 gennaio: i ladri sono riusciti a fuggire con un bottino di circa 60 mila euro. Il copione è stato praticamente lo stesso. I ladri, intorno a mezzanotte, hanno agito indisturbati data l’assenza di dipendenti.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

