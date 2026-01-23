Giappone la premier Takaichi cerca il voto bulgaro ma alle elezioni anticipate dell’8 febbraio ci sarà un nuovo partito di opposizione

Il Giappone si prepara alle elezioni anticipate della Camera dei Rappresentanti, previste per l’8 febbraio, indette dalla prima ministra Takaichi Sanae. In questa occasione, il panorama politico vedrà la presenza di un nuovo partito di opposizione, che potrebbe influenzare gli equilibri elettorali e la stabilità del governo. La consultazione rappresenta un momento importante per il sistema politico giapponese e le sue future direttrici.

Le elezioni anticipate per la Camera Bassa della Dieta nipponica (la Camera dei Rappresentanti, è quella con più potere rispetto alla Camera Alta, ovvero la Camera dei Consiglieri), indette più o meno a sorpresa dalla prima ministra giapponese Takaichi Sanae, sono previste l’8 febbraio. Questa la notizia d’inizio settimana più rilevante, seguita dalla formazione di un nuovo partito di opposizione, composto da Komeito (Soka Gakkai ed ex alleato LDP) e il DCP (Partito Costituzionale Democratico) unitosi nella sigla CRA, ovvero Alleanza Riformista Centrista. Questa nuova formazione è stata ufficialmente battezzata ieri, e si propone – con i 227 candidati che si presenteranno alle elezioni generali dell’8 febbraio – di diventare il partito più numeroso della Camera Bassa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Attentato a Shinzo Abe, condannato all'ergastolo l'uomo che ha ucciso l'ex premier del Giappone: invocati gli "abusi religiosi" Il processo e la sentenza - https://www.unita.it/2026/01/21/attentato-shinzo-abe-condannato-ergastolo-ucciso-premier-giappone/ - facebook.com facebook

"Quante intese (non solo sullo spazio) tra Meloni e Takaichi" Di @FDePalo su @formichenews "La visita della premier in oriente cade in occasione delle celebrazioni del 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Giappone e Italia. Le parti stanno pianif x.com