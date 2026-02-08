Giappone Takaichi stravince la sua scommessa elettorale

Sanae Takaichi ha stravinto le elezioni in Giappone. La ministra ha annunciato lo scioglimento della Camera dei rappresentanti un mese fa, puntando a rafforzare la sua maggioranza. Ora, con i risultati chiari, può festeggiare il successo ottenuto e consolidare il suo ruolo politico.

Roma, 8 feb. (askanews) – Sanae Takaichi ha vinto la sua scommessa elettorale, anzi l’ha stravinta. Quando ha annunciato, il mese scorso, lo scioglimento della Camera dei rappresentanti, convocando elezioni politiche anticipate, evidentemente si rendeva conto di dover consolidare la sua maggioranza, quanto meno nel più importante dei due rami della Dieta nipponica, prima che la luna di miele con l’elettorato finisse. Ce l’ha fatta: il suo Partito liberaldemocratico (Jiminto) si è assicurato un’ampia maggioranza assoluta e, col partner minore di coalizione, il Partito dell’innovazione giapponese (Nihon Ishin no kai), supera i due terzi dei seggi.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Domenica 8 febbraio il Giappone torna alle urne, ma questa volta non sarà come le altre.

In Giappone, le elezioni sono cominciate sotto una forte nevicata che ha rallentato le operazioni di voto.

Il Giappone vira A DESTRA con la prima premier donna, Sanae Takaichi | The Essential

Argomenti discussi: L’azzardo del voto in Giappone premia Takaichi. Per la Cina è un problema.

Sanae Takaichi, chi è la premier giapponese che ha vinto le elezioni parlamentariLeggi su Sky TG24 l'articolo Sanae Takaichi, chi è la premier giapponese che ha vinto le elezioni parlamentari ... tg24.sky.it

Sky tg24. . La premier giapponese Sanae Takaichi ottiene una netta vittoria elettorale con la sua coalizione ultraconservatrice, conquistando almeno 310 seggi alla Camera bassa, la miglior performance del Partito Liberal Democratico da nove anni facebook

#Giappone, #Meloni: congratulazioni e buon lavoro alla mia amica #Sanae #Takaichi #takaichi_sanae x.com