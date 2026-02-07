Elezioni in Giappone | la scommessa di Takaichi tra ambizione e rischi

Da lettera43.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 8 febbraio il Giappone torna alle urne, ma questa volta non sarà come le altre. Le elezioni sono un banco di prova importante per il governo e per il partito di Takaichi, che cerca di rafforzare la propria posizione. La campagna si annuncia più accesa del solito, tra promesse di cambiamento e rischi di sconvolgimenti politici. Gli elettori sono chiamati a scegliere tra diverse opzioni, in un clima di attesa e tensione.

Domenica 8 febbraio il Giappone torna alle urne. Ma non è un voto come tanti altri esercizi elettorali di grigia routine del passato. Scegliendo i 465 componenti della Camera bassa della Dieta, i giapponesi daranno un segnale forse mai così chiaro sul futuro che immaginano per il proprio Paese. Sì, perché in gioco c’è il via libera alla svolta politico-identitaria a cui mira Sanae Takaichi, prima premier donna della storia del Giappone e figura assai più colorita di molti dei suoi predecessori, a partire dal moderato Shigeru Ishiba. La giravolta di Takaichi sul voto anticipato. Takaichi è stata nominata premier solo a fine ottobre, ma ha deciso di convocare elezioni anticipate per mettere a frutto i sondaggi positivi e puntare a un ampio mandato popolare in grado di dare slancio al suo ambiziosissimo programma. 🔗 Leggi su Lettera43.it

elezioni in giappone la scommessa di takaichi tra ambizione e rischi

© Lettera43.it - Elezioni in Giappone: la scommessa di Takaichi tra ambizione e rischi

Approfondimenti su Takaichi Elezioni

Giappone, Takaichi annuncia elezioni anticipate

Il 23 gennaio, la prima ministra giapponese Sanae Takaichi ha annunciato lo scioglimento della Camera dei rappresentanti, aprendo la strada a elezioni anticipate.

L’annuncio di Sanae Takaichi: elezioni anticipate in Giappone l’8 febbraio

La premier giapponese Sanae Takaichi ha annunciato che le elezioni anticipate si terranno l’8 febbraio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Il Giappone vira A DESTRA con la prima premier donna, Sanae Takaichi | The Essential

Video Il Giappone vira A DESTRA con la prima premier donna, Sanae Takaichi | The Essential

Ultime notizie su Takaichi Elezioni

Argomenti discussi: Elezioni anticipate in Giappone 2026: i candidati, i sondaggi e lo scenario politico; IL GIRAMONDO – Elezioni parlamentari in GIAPPONE: la sfida della Thatcher Giapponese Sanae Takaichi; Giappone: domenica le elezioni per la Camera bassa, Takaichi punta a rafforzare la coalizione di governo; Agenda della settimana in Asia: le elezioni in Giappone e Thailandia. Collegamento con Francesco Radicioni da Bangkok.

elezioni in giappone laElezioni anticipate in Giappone 2026: i candidati, i sondaggi e lo scenario politicoLeggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni anticipate in Giappone 2026: i candidati, i sondaggi e lo scenario politico ... tg24.sky.it

L'azzardo del voto in Giappone premia Takaichi. Per la Cina è un problemaL’endorsement di Donald Trump – ma non solo – rafforza la prima ministra alla vigilia delle elezioni anticipate, che i sondaggi danno come un successo per il Partito liberal democratico. Un risultato ... ilfoglio.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.