Elezioni in Giappone | la scommessa di Takaichi tra ambizione e rischi

Domenica 8 febbraio il Giappone torna alle urne. Ma non è un voto come tanti altri esercizi elettorali di grigia routine del passato. Scegliendo i 465 componenti della Camera bassa della Dieta, i giapponesi daranno un segnale forse mai così chiaro sul futuro che immaginano per il proprio Paese. Sì, perché in gioco c'è il via libera alla svolta politico-identitaria a cui mira Sanae Takaichi, prima premier donna della storia del Giappone e figura assai più colorita di molti dei suoi predecessori, a partire dal moderato Shigeru Ishiba. La giravolta di Takaichi sul voto anticipato. Takaichi è stata nominata premier solo a fine ottobre, ma ha deciso di convocare elezioni anticipate per mettere a frutto i sondaggi positivi e puntare a un ampio mandato popolare in grado di dare slancio al suo ambiziosissimo programma.

