giappone subacqueo affoga nella miniera di carbone dove 183 persone persero la vita

Un subacqueo taiwanese è morto durante un’ispezione nella miniera di carbone di Chosei, nel Giappone occidentale. Si tratta di un incidente che si aggiunge alla lunga lista di tragedie nella miniera, dove 183 persone, tra cui 136 coreani, hanno perso la vita. La miniera, ormai chiusa, è stata teatro di uno dei peggiori incidenti minerari della regione.

Un subacqueo taiwanese è morto durante un'ispezione nella miniera di carbone di Chosei, nel Giappone occidentale, dove 183 persone, tra cui 136 coreani, sono rimaste uccise in un incidente. Wei Hsu si era immerso per partecipare alle operazioni di recupero, ma ha avuto delle convulsioni durante un'ispezione, perdendo conoscenza. Prima dell'operazione si era tenuta una cerimonia commemorativa per le vittime dell'incidente, alla quale hanno partecipato moltii familiari.

