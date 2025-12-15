Ale e Ricky sempre nei cuori della Juventus e dei tifosi | 19 anni dalla tragedia di Vinovo in cui persero la vita Il ricordo del club bianconero

A diciannove anni dalla tragica scomparsa di Ale e Ricky, il ricordo di loro rimane vivo nel cuore della Juventus e dei tifosi. La tragedia di Vinovo ha lasciato un'impronta indelebile nel club bianconero, che continua a onorare la memoria dei due giovani scomparsi troppo presto.

Ale e Ricky restano sempre nei cuori della Juventus e dei tifosi: a 19 anni dalla tragedia di Vinovo ecco il ricordo del club bianconero. Il calendario segna lunedì 15 dicembre 2025. Per il mondo del calcio italiano, e in particolare per la famiglia bianconera, questa non è una data come le altre. Sono trascorsi esattamente 19 anni da quel tragico pomeriggio che sconvolse l’Italia intera, spezzando prematuramente i sogni e le vite di due giovanissime promesse: Alessio Ferramosca e Riccardo Neri. In una giornata di ricordo e commozione, la Juventus si ferma per onorare la memoria di due ragazzi che, purtroppo, il destino ha strappato al campo troppo presto, ma che non hanno mai smesso di “vivere” all’interno del club. Juventusnews24.com

Ale & Ricky, sempre con noi #Juventus #MemorialAleRicky

