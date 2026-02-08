Giappone Meloni | congratulazioni e buon lavoro alla mia amica Sanae

La premier Giorgia Meloni ha inviato le sue congratulazioni a Sanae Takaichi, il nuovo Primo Ministro del Giappone. Meloni ha espresso i suoi auguri di buon lavoro alla sua “amica” e ha riconosciuto l’importanza del risultato elettorale ottenuto dalla Takaichi, che ha appena vinto le elezioni per rinnovare la Camera dei Rappresentanti.

Roma, 8 feb. (askanews) – "Congratulazioni di cuore al Primo Ministro Sanae Takaichi per l'importante successo conseguito alle elezioni per il rinnovo della Camera dei Rappresentanti del Giappone". Lo afferma su X il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, allegando al messaggio una immagine di un suo incontro con l'esponente nipponica. "Le nostre Nazioni – prosegue – sono unite da una profonda amicizia e da un partenariato strategico che continua a rafforzarsi grazie al rapporto di fiducia sincera e di collaborazione costruttiva che abbiamo saputo costruire in questi anni tra i nostri Governi".

