Giorgia Meloni in Giappone l’incontro con la premier Sanae Takaichi

Da lapresse.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni e Sanae Takaichi, entrambe leader di governi conservatori e prime ministre rispettivamente in Italia e Giappone, si sono incontrate a Tokyo. L'evento ha rappresentato un momento di dialogo tra due nazioni con governi di orientamento simile, sottolineando l'importanza delle relazioni bilaterali e della cooperazione internazionale tra Italia e Giappone.

Entrambe leader conservatrici e prime donne premier in Italia e Giappone, Giorgia Meloni  e Sanae Takaichi si sono incontrate a Tokyo. Sul tavolo del vertice bilaterale dossier come il rafforzamento della cooperazione economica, industriale e tecnologica e le questioni internazionali. Meloni vede Takaichi: “Vogliamo far fare un salto qualità alle relazioni”. “Vogliamo far compiere alle nostre relazioni un salto di qualità. Avevamo già innalzato tre anni fa a livello di paternariato strategico le nostre relazioni, insieme a Sanae abbiamo deciso di inquadrarle nell’ambito di un partenariato strategico speciale, ma abbiamo anche approfittato di questa occasione per dare nuovo impulso all’attuazione del nostro piano d’azione triennale 2024-2027 che individua i settori prioritari della nostra cooperazione”, ha detto la presidente del Consiglio nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

giorgia meloni in giappone l8217incontro con la premier sanae takaichi

© Lapresse.it - Giorgia Meloni in Giappone, l’incontro con la premier Sanae Takaichi

