Giorgia Meloni in Giappone l’incontro con la premier Sanae Takaichi

Giorgia Meloni e Sanae Takaichi, entrambe leader di governi conservatori e prime ministre rispettivamente in Italia e Giappone, si sono incontrate a Tokyo. L'evento ha rappresentato un momento di dialogo tra due nazioni con governi di orientamento simile, sottolineando l'importanza delle relazioni bilaterali e della cooperazione internazionale tra Italia e Giappone.

Entrambe leader conservatrici e prime donne premier in Italia e Giappone, Giorgia Meloni e Sanae Takaichi si sono incontrate a Tokyo. Sul tavolo del vertice bilaterale dossier come il rafforzamento della cooperazione economica, industriale e tecnologica e le questioni internazionali. Meloni vede Takaichi: "Vogliamo far fare un salto qualità alle relazioni". "Vogliamo far compiere alle nostre relazioni un salto di qualità. Avevamo già innalzato tre anni fa a livello di paternariato strategico le nostre relazioni, insieme a Sanae abbiamo deciso di inquadrarle nell'ambito di un partenariato strategico speciale, ma abbiamo anche approfittato di questa occasione per dare nuovo impulso all'attuazione del nostro piano d'azione triennale 2024-2027 che individua i settori prioritari della nostra cooperazione", ha detto la presidente del Consiglio nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa.

Meloni incontra Takaichi a Tokyo: “Crediamo molto nell'alleanza Italia-Giappone” - Rafforzare un legame storico e proiettarlo verso una cooperazione sempre più stretta su sicurezza, economia e innovazione. ilfoglio.it

Meloni in Giappone, incontro con Takaichi: "Crediamo molto in questa alleanza, in questa amicizia" - E sottolinea: "Noi prime donne premier", poi cita parola 'ganbaru' La premier Giorgia Meloni, accompagnata dalla delegazi ... adnkronos.com

Meloni arrivata a Tokyo, domani l'incontro con Sanae Takaichi

La premier Giorgia #Meloni , da #tokyo , tappa del suo viaggio in Asia, ha pubblicato sui social un videomessaggio di ringraziamento per gli auguri ricevuti in occasione del suo 49esimo compleanno, trascorso "al lavoro lontano da casa" ma "il vostro affetto arr facebook

