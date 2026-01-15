Compleanno in Giappone per Meloni | io al lavoro vostro affetto mia forza

Il compleanno in Giappone di Meloni ha ricevuto numerosi messaggi di auguri e attestati di affetto, nonostante la distanza. In una nota, la premier ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto dai cittadini, sottolineando come l’affetto degli italiani rappresenti per lei una forza nel proseguire il suo impegno quotidiano. Un gesto di riconoscenza che dimostra la vicinanza tra governante e cittadini, anche a distanza.

Tokyo, 15 gen. (askanews) – "Ci tengo a ringraziare ciascuno di voi per gli auguri, per i tanti commenti, i tanti messaggi, i tanti post, per l'affetto che mi è arrivato anche se sono lontana". Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio di ringraziamento pubblicato sui social in occasione del suo 49mo compleanno che sta trascorrendo a Tokyo. "Vengo dall'Oman, sto andando verso la Corea del Sud, in una missione internazionale – ha spiegato – che serve a rafforzare alcuni rapporti estremamente strategici per l'Italia. Ma nonostante io sia al lavoro così lontana da casa, il vostro affetto è arrivato e vi garantisco che fa la differenza, siete la mia forza.

