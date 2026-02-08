Giallo nei boschi di Medicina | Sulla sparizione di Piera sono aperti tutti gli scenari

La scomparsa di Piera Pinna, una donna di 69 anni di San Miniato, resta un mistero aperto. Da più di quattro mesi, si cerca di capire cosa sia successo a lei, scomparsa nei boschi di Medicina mentre cercava funghi. Le indagini proseguono senza dare ancora risposte certe, e gli investigatori non escludono nessuna ipotesi.

Un mistero fitto quello della scomparsa di Piera Pinna, 69enne di San Miniato, diventata un fantasma da più di quattro mesi dopo essere entrata nel bosco di Medicina di Pescia a cercare funghi. C’è un criminologa al lavoro, Irene Peluso di Lucca, incaricata di investigare dai familiari della donna che vivono in Sardegna. L’abbiamo incontrata. Un bosco che non ha concesso tracce. Dall’altra parte abbiamo una donna esperta, in salute e, come dice la famiglia, senza motivo per scomparire. Che idea si è fatta? "In casi con queste caratteristiche — nessun segno, nessun rumore, nessun ritrovamento — l’ipotesi dell’incidente non è sufficiente da sola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

San Miniato resta col fiato sospeso.

