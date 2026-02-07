Giallo di Piera scomparsa nel bosco La criminologa | Caso con tutti gli scenari aperti

San Miniato resta col fiato sospeso. Da più di quattro mesi, la scomparsa di Piera Pinna, 69 anni, non trova ancora una spiegazione. La donna era andata nel bosco di Medicina di Pescia per cercare funghi e da allora nessuno l’ha più vista. La famiglia e le forze dell’ordine continuano a cercare indizi, ma ancora non ci sono certezze. La criminologa non esclude nessuna ipotesi: il caso rimane aperto e tutto può succedere.

San Miniato, 7 febbraio 2026 – Un mistero fitto quello della scomparsa di Piera Pinna, 69enne di San Miniato, diventata un fantasma da più di quattro mesi dopo essere entrata nel bosco di Medicina di Pescia a cercare funghi. C’è un criminologa al lavoro, Irene Peluso di Lucca, incarica di investigare dai familiari della donna che vivono in Sardegna. L’abbiamo incontrata. Un bosco che non ha concesso tracce. Dall’altra parte abbiamo una donna esperta, in salute e, come dice la famiglia, senza motivo per scomparire. Che idea si è fatta? «In casi con queste caratteristiche — nessun segno, nessun rumore, nessun ritrovamento — l’ipotesi dell’incidente non è sufficiente da sola. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giallo di Piera scomparsa nel bosco. La criminologa: “Caso con tutti gli scenari aperti” Approfondimenti su Piera Pinna I misteri della scomparsa di Piera Pinna, la criminologa al lavoro e i dubbi della famiglia. “Non è un allontanamento” Nel bosco di Medicina di Pescia, un luogo noto per le sparizioni e le tragedie, scompaiono Piera Pinna, criminologa al lavoro, e i dubbi della sua famiglia. Il giallo senza fine di Piera Pinna. “Scomparsa da 4 mesi, aiutateci a ritrovarla” Da quattro mesi manca senza lasciare tracce. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Piera Pinna Argomenti discussi: Giallo di Piera scomparsa nel bosco. La criminologa: Caso con tutti gli scenari aperti; Il giallo senza fine di Piera Pinna. Scomparsa da 4 mesi, aiutateci a ritrovarla. Il giallo senza fine di Piera Pinna. Scomparsa da 4 mesi, aiutateci a ritrovarlaLa 69enne che vendeva frutta e verdura a Empoli in via Alamanni è scomparsa da più di quattro mesi. La famiglia: Importante tenere alta l’attenzione, si indaghi a tutto campo per capire cos’è success ... lanazione.it Giallo Piera Pinna, fiaccolata tra Empoli e San Miniato per non dimenticareA quattro mesi dalla scomparsa, la famiglia non si arrende e chiede indagini a tutto campo. Appello ai clienti per informazioni. gonews.it Il giallo senza fine di Piera Pinna. “Scomparsa da 4 mesi, aiutateci a ritrovarla” x.com UN DELITTO FUORI LUOGO "Un delitto fuori luogo" è il nuovo giallo di Lucio Schina e Francesco Cheynet, ambientato nella Roma degli anni '80. L’investigatore Daniele Negretti indaga sull'omicidio di Luigi Mariani, portiere di un lussuoso condominio. Il rom facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.