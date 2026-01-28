Chi sono i 3 cacciatori trovati morti nei boschi dei Nebrodi colpi di fucile e silenzio | giallo a Montagnareale

Questa mattina, i carabinieri hanno scoperto i corpi di tre cacciatori nel bosco di Montagnareale, nei Nebrodi. I loro corpi erano distesi a terra, con i feriti da colpi di fucile. La scena è apparsa subito confusa e difficile da interpretare. Le autorità cercano di capire cosa sia successo davvero in quella zona isolata, ancora avvolta nel silenzio e nell’incertezza.

I tre cacciatori sono stati rinvenuti in contrada Caristia. Nel cuore dei Nebrodi, in un’area boschiva e impervia del comune di Montagnareale, nel Messinese, si è consumata una tragedia dai contorni ancora oscuri. Tre uomini sono stati trovati senza vita nel primo pomeriggio di oggi in contrada Caristia, una zona frequentata da cacciatori. Indossavano tutti abiti da caccia e presentavano ferite compatibili con colpi di arma da fuoco. Un ritrovamento che ha immediatamente fatto scattare l’allarme e aperto uno dei gialli più inquietanti degli ultimi mesi in Sicilia. Chi sono le tre vittime trovate nei boschi di Montagnareale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Approfondimenti su Montagnareale Tragedia

Tre cacciatori sono stati trovati morti nel bosco di Montagnareale, a Messina.

Tre cacciatori sono stati trovati morti in un bosco nel Messinese.

