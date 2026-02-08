Gian Piero Gasperini prende posizione sul rigore concesso durante Genoa-Napoli. In conferenza stampa, il tecnico del Napoli dice chiaramente che il calcio non si può ridurre a fischiare rigori o cartellini a caso. La partita, che si avvicina contro il Cagliari, si fa sempre più importante per la corsa alla Champions. Gasperini vuole mantenere alta la concentrazione e ribadisce che il calcio va giocato con onestà, senza esagerare con le decisioni arbitrarie.

In vista della sfida al Cagliari molto significativa per la zona Champions, è intervenuto in conferenza stampa Gian Piero Gasperini. La Roma tenta di superare la sconfitta di Udine e di tenersi al passo di Napoli e Juventus (domenica prossima, 15 febbraio, ci sarà Napoli-Roma ndr). Di seguito quanto dichiarato in un estratto significativo. Gasperini: “Totti lo faccio giocare subito! Zaragoza è pronto, non voglio inserirlo troppo velocemente”. “Lo faccio giocare subito Totti (ride, ndr). Zaragoza ha giocato con buona frequenza, ha una discreta condizione, bisogna inserirsi e conoscere i compagni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Gasperini: "Il rigore di Genoa-Napoli? Il calcio non lo si può ridurre al rubacchiare un rigore o un cartellino"

Daniele De Rossi si sfoga dopo la sconfitta del Genoa contro il Napoli.

Il Genoa segna già al primo minuto contro il Napoli.

Gasperini d'accordo con De Rossi il calcio non è 'fregare' un rigoreNon è il favore di una o di un'altra, noi come allenatori probabilmente abbiamo bisogno di radunarci un attimo e far sentire la nostra voce nel mondo del calcio perché la penso come Daniele. (ANSA) ... ansa.it

Gasperini senza filtri su Totti e De Rossi: Francesco torna? Lo faccio giocare. E sui rigori Daniele ha ragioneLa prima domanda a Gian Piero Gasperini, a Trigoria prima del Cagliari, è su Zaragoza e poi, naturalmente, sul possibile ritorno di Francesco Totti: Lo faccio giocare subito, si deve allenare però.. corrieredellosport.it

Genoa-Napoli, terminata 2-3 per gli azzurri, è stata una partita da cardio palma. Inizia male per gli azzurri con un rigore assegnato nei primi 30 secondi di gara. Il genoa vola in vantaggio, ma nel giro di 20 minuti tutto cambia: Hojlund e McTominay la ribaltano facebook

Genoa-Napoli, De Rossi: "Rigore poco chiaro, così si rischia una deriva" #SkySport #SkySerieA x.com