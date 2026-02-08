Il Napoli vince ancora e si mantiene saldo al terzo posto, ora a sei punti dall’Inter in testa alla classifica. Il Genoa, invece, esce dal campo con tanta rabbia dopo una sconfitta che complica la sua corsa. La partita è stata combattuta, ma alla fine sono stati i partenopei a festeggiare, rafforzando la loro posizione in campionato.

"> Il Napoli resta agganciato al treno di testa e consolida il terzo posto a sei lunghezze dall’Inter capolista. A Marassi, contro il Genoa, la squadra di Antonio Conte strappa tre punti pesantissimi allo scadere, al termine di una partita tumultuosa, nervosa, giocata in un clima quasi oceanico tra pioggia battente, vento e freddo. Lo racconta Sebastiano Vernazza sulle colonne della Gazzetta dello Sport, descrivendo una sfida “agitata come un mare in tempesta”. Il finale è segnato dal rigore che decide il 3-2 per gli azzurri, assegnato dopo intervento del VAR per un contatto Cornet-Vergara: uno “step on foot” leggero ma ormai codificato dal regolamento. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Colpo Napoli. Rabbia Genoa”

