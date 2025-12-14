israele dice di aver ucciso un alto comandante di hamas a gaza

Israele ha annunciato di aver ucciso un alto comandante di Hamas a Gaza, in seguito a un’esplosione che ha ferito due soldati nel sud del territorio. L’evento rappresenta un’ulteriore escalation delle tensioni tra le due parti nella regione.

Sabato Israele ha dichiarato di aver ucciso un alto comandante di Hamas a Gaza dopo che un ordigno esplosivo è esploso e ha ferito due soldati nel sud del territorio. In una dichiarazione, Hamas non ha confermato la morte di Raed Saad. Ha affermato che un veicolo civile è stato colpito fuori Gaza City e ha affermato che si tratta di una violazione del cessate il fuoco entrato in vigore il 10 ottobre. Saad era il funzionario di Hamas responsabile della produzione e in precedenza aveva guidato la divisione operativa del gruppo militante. La dichiarazione israeliana lo descriveva come uno degli artefici dell’attacco del 7 ottobre 2023 che diede inizio alla guerra, e affermava che era stato “impegnato nella ricostruzione dell’organizzazione terroristica” in violazione del cessate il fuoco. Metropolitanmagazine.it

Israele dice di aver ucciso un importante comandante delle brigate al Qassam, il corpo armato di Hamas - L’esercito israeliano ha detto di aver ucciso Raed Saad, il secondo in comando delle brigate al Qassam, il corpo armato di Hamas. ilpost.it

